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У Японії оголосили евакуацію 2 мільйонів людей: що сталося

17:47 3 липня 2023
повінь у місті Куруме

У той час, як синоптики прогнозують смертоносну спеку і посуху в Європі цього літа, Японія страждає від безперервних злив. Так, у понеділок, 3 липня, у кількох префектурах острівної держави було оголошено евакуацію населення. Як повідомляє японський телеканал NHK, на заході та півдні країни доведеться тимчасово залишити свої будинки не менше 2 мільйонам людей. Причиною влади називають загрозу виникнення масштабних зсувів.

Острів Кюсю вже кілька діб страждає від опадів. Ризик сходу зсувів украй високий у префектурах Кумамото, Фукуока, Оіта, Міядзакі, Сага та Ямагуті, наголошується в повідомленні.

Вже розпочато евакуацію 115 тисяч людей у місті Куруме та 360 тисяч осіб у місті Кумамото, префектура Фукуока.

Зливи призвели до серйозних пошкоджень інфраструктури. У місті Міне впав залізничний міст через річку. У префектурі Ямагуті повністю порушено залізничне сполучення.

Національна метеорологічна служба Японії попереджає, що зливи продовжаться і 4 липня. Точніший прогноз дається щодня.

Раніше синоптики розповіли, як довго протримається спекотна погода в Україні.

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На фото: повінь у місті Куруме

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