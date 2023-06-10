2024 рік стане найспекотнішим в історії: у світі фіксують початок природного явища

У Тихому океані розпочалася фаза Ель-Ніньйо — природного явища, що спричиняє нагрівання планети. Експерти кажуть, що 2024 рік, найімовірніше, стане найспекотнішим у світі, науковці прогнозують, що на Європу вже цього літа чекає смертоносна спека. Вони побоюються, що це допоможе переступити ключовий рубіж потепління на 1,5 градуса Цельсія, пише bbc.com.

Це також вплине на світову погоду, потенційно принісши посуху в Австралію, більше дощів на південь США та послабивши мусони в Індії. Подія, ймовірно, триватиме до наступної весни, після чого її наслідки відступлять.

Протягом кількох місяців дослідники все більш переконуються, що в Тихому океані має відбутися явище Ель-Ніньйо.

«Зараз воно набирає обертів, ознаки цього з'являються в наших прогнозах вже кілька місяців, але дуже схоже, що пік його інтенсивності припаде на кінець цього року, — сказав Адам Скейф, керівник відділу довгострокових прогнозів Метеорологічної служби Великої Британії. - Новий рекорд глобальної температури в наступному році, безумовно, можливий. Це залежить від того, наскільки сильним виявиться Ель-Ніньйо. Сильне Ель-Ніньйо наприкінці цього року дає високі шанси на те, що ми матимемо новий рекорд глобальної температури у 2024 році».

Це природне явище, пише видання, є найпотужнішим коливанням кліматичної системи в будь-якій точці Землі. Південне коливання Ель-Ніньйо має три різні фази: гаряча відбувається кожні два-сім років, коли теплі води виходять на поверхню біля узбережжя Південної Америки і поширюються по океану, виштовхуючи значну кількість тепла в атмосферу. Рекордно теплі роки, в тому числі 2016 рік, найтепліший у світі за всю історію спостережень, зазвичай трапляються на наступний рік після потужного Ель-Ніньйо.

Метеорологічні агентства по всьому світу використовують різні критерії, щоб визначити, коли настане ця спекотна фаза. Для американських вчених це означає, що океан має бути на 0,5°C гарячішим, ніж зазвичай, протягом місяця, атмосфера має реагувати на цю спеку, а також мають бути докази того, що явище триває.

Наслідки настання Ель-Ніньйо, швидше за все, відтермінуються на кілька місяців, але будуть відчутні в усьому світі.

Сильний Ель-Ніньйо в 1997−98 роках коштував понад 5 трильйонів доларів і забрав близько 23 000 життів від штормів і повеней. Існує також велика ймовірність того, що цьогорічна версія Ель-Ніньйо перевершить 2016 рік як найспекотніший рік за всі часи спостереження. Глобальна температура зараз коливається приблизно на 1,1°C вище середнього показника за період 1850−1900 років.

Нагадаємо, що цьогоріч Австралія постраждала від повені, яка трапляється раз на 100 років. А в Європі у 2022-му через аномальну посуху обміліли річки по всьому континенту.

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