Європу цього літа чекає смертоносна спека: науковці оприлюднили страшний прогноз

Майбутнє літо може побити минулорічний рекорд. Нагадаємо, 2022 року Європа пережила найспекотніше літо в історії. Аномальна спека стала причиною масштабних лісових пожеж і небувалої посухи. Прийдешнім літом Європа ризикує підтвердити своє реноме «вершника кліматичного апокаліпсису», ідеться в щорічному звіті європейського центру Copernicus Climate Change Service (C3S), який було опубліковано 20 квітня.

«В останні десятиліття Європа нагрівалася швидше за будь-який інший континент», — зазначають автори доповіді. І нинішній рік не обіцяє полегшення.

Згідно з останніми даними європейської обсерваторії EDO, попередження про посуху вже поширюється на чверть території 27 країн Євросоюзу. Особливо складна ситуація на півдні — на більшій частині території Іспанії та в багатьох районах Португалії та Італії.

Посуха і спека стануть причиною, насамперед, чергового неврожаю фруктів і зелені. Наприклад, у Великій Британії в березні та квітні багато супермаркетів уже ввели обмеження на купівлю цих продуктів, оскільки постачальники з Іспанії не могли забезпечити попит.

Друга серйозна проблема — різке падіння рівня води в річках. Минулого літа навіть Рейн виявився непридатним для судноплавства, не кажучи вже про інші водні артерії Європи. А тут ще минула зима була малосніжною. Та й дощів було вкрай недостатньо. Навіть в Альпах снігу випало нижче історичної норми. Це неминуче призведе до посухи, впевнені вчені.

Альпійські льодовики посідають перше місце у світі за швидкістю зникнення. Що менше снігопадів, то швидше вони тануть. Води для зрошення, судноплавства і генерації електроенергії стає в підсумку все менше.

З кожним роком у Європі збільшується кількість днів, коли континент загалом переживає сильну або дуже сильну спеку за класифікацією C3S. На півдні Європи і зовсім спостерігається «екстремальний тепловий стрес».

Нарешті, спека і посуха призводять до масштабних лісових пожеж. Вони знищують будинки, поля, ліси, дороги і мости. Крім того, знижується економічне зростання і зростає обсяг викидів парникових газів в атмосферу.

Наприкінці квітня, за даними європейської системи EFFIS, аномальний рівень пожежонебезпеки спостерігається майже на всій території Іспанії, у низці областей Португалії, а також у Скандинавії та країнах Балтії.

Понад 15 тисяч людей померли 2022 року через спеку в Іспанії, Німеччині, Великій Британії, Франції та Португалії. Такі дані містяться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН, яку було опубліковано 21 квітня.

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