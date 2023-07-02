Спека повернулася до України: як довго вона протримається

В Україні наступного тижня переважатиме спекотна та нестійка погода. Про це пише кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

«Малоградієтні поля („баричні болота“), а також малорухомі атмосферні фронти сприятимуть випаданню дощів різної інтенсивності. Місцями опади супроводжуватимуться комплексом небезпечних явищ погоди — гроз, граду та поривчастого вітру. Найбільш високий температурний фон очікується у південних та східних областях, у західній половині країни температурний режим виявиться більш комфортним», — пише він.

За його прогнозом, у понеділок, 3 липня, вночі без істотних опадів, вдень у Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, а також у центральних областях пройдуть короткочасні дощі із грозами, подекуди значні. В окремих пунктах можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +23…+28 °С, у центральних та південно-східних областях +26…+31 °С.

У вівторок, 4 липня, без істотних опадів, лише вдень у західних областях, а також на Харківщині та місцями у центральних регіонах очікуються короткочасні дощі із грозами. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, на південному сході до +21 °С; вдень +24…+29 °С, у центральних, південних та східних областях +28…+33 °С.



У середу, 5 липня, вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень на більшій частині території країни, окрім півдня очікуються грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15…+20 °С, у південній половині до +23 °С; вдень +25…+30 °С, у південних, центральних та східних областях +30…+35 °С.

У четвер, 6 липня, у західних, північних та місцями у центральних регіонах очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, можливий град та шквали до 23 м/с. У південних та східних областях переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +27…+32 °С, у центральних, південних та східних областях спека посилиться до +32…+37 °С.

У п'ятницю, 7 липня, у східних та південних областях утримається спекотна та переважно суха погода. На решті території України пройдуть дощі, подекуди сильні. Грози, місцями град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +25…+30 °С, у південних, центральних та східних областях +31…+36 °С.

У суботу, 8 липня, у більшості областей, окрім південного сходу, очікуються грозові дощі, місцями сильні. Грози, місцями град. Вітер на Лівобережжі країни східної чверті, на Правобережжі північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у західних та північних областях +22…+27 °С.

У неділю, 9 липня, у західних та північних областях переважно без опадів. На решті території країни дощова і нестійка погода. Вітер змінних напрямків, у західній частині північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує послаблення спеки у північних областях 7 та 8 липня.

«На наступному тижні найспекотнішими очікуються південь та схід України, місцями +30+35 градусів, свіжіше буде в західній частині, +24+28 градусів, на півночі та в центрі передбачається +26+31 градус. Послаблення спеки на півночі прийде 7−8 липня», — пише вона.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у липні.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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