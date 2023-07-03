Буду вдячна їй все життя: зрадниця Лоліта несподівано стала на захист Алли Пугачової

В росії фанати диктатора володимира путіна вирішили провести музичний захід VK Fest, однією з учасниць якого повинна була стати Лоліта Мілявська.

Але, на відміну від багатьох російських «однодневок», співачка вирішила заговорити з журналістами не про жалісні потуги зганьбити народну артистку Аллу Пугачову, а про любов до неї, пише «Утро.ру»

Виявляється, Лоліта ще зі школи була шанувальницею Алли Пугачової, тому неймовірною честю для неї стало їхнє знайомство, а потім і спілкування. І, у міру того, як дружба зміцніла, Примадонна давала все більше цінних порад виконавиці, яка тільки розпочинала свою кар'єру.

«Я буду їй все життя вдячна. Хочу опублікувати витяг з усього, що вона мені говорила. Кожне слово цінне», — зізналася Лоліта, додавши, що часто чула й критику з вуст Примадонни.

Потім Лоліта, яка розсипалася в компліментах Аллі Пугачовій, порівняла наставницю з Клавдією Шульженко. Брюнетка впевнена, що обидві «воістину великі жінки».

«Найближчим часом заміни їй за масштабністю не бачу», — наголосила Лоліта.

Нагадаємо, Алла Пугачева зараз їде до Юрмали, де скоро розпочнеться авторський фестиваль її подруги Лайми Вайкуле.

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