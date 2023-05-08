Закликав до знищення України: актору-пропутінцю Машкову повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Володимира Машкова, який публічно виправдовує збройну агресію рф і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Як повідомили в СБУ, ще дісля початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна, а нині на власному Telegram-каналі та персональній сторінці в Instagram із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів.

Крім того, у численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу рф, незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави.

Тож на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 та ч. 2 ст. 332−1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі зловмисник перебуває на території рф, але комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави тривають.

Нагадаємо, влітку минулого року Рада ЄС внесла Машкова та його колегу Безрукова до списку підсанкційних осіб.

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