Співачка Алла Пугачова вже більше року живе в Ізраїлі і навіть не думає повертатися до країни-агресорки. За кордон вона переїхала слідом за своїм чоловіком Максимом Галкіним, проте незабаром їй знову доведеться збирати валізи.

Про це російському виданню розповіла «світська левиця» Олена Кравець (звичайно, всього лиш тезка «кварталівської» Олени).

Давно не секрет, що Примадонна вважає за краще проводити літо в Юрмалі в комфортному кліматі, оскільки з її серцево-судинними захворюваннями не можна переносити спеку. І цей рік не стане винятком.

«Алла Борисівна, наскільки я знаю від спільних знайомих, вже на початку липня приїде до улюбленої Юрмали. Там вона багато років улітку знімає віллу, і цей рік не стане винятком, — сказала Кравець. — Як кажуть, співачка у якості гості з'явиться у концертному залі „Дзінтарі“, де її подруга Лайма Вайкуле після довгої перерви, пов'язаної то з ковідом, то з політичною ситуацією, з 26 по 30 липня знову проведе свій авторський фестиваль».

В фестивалі цього року беруть участь переважно ті, хто протестує проти розпочатої кремлівським карликом путіни війни проти Україну — Вєрка Сердючка, Марія Максакова, Віра Брежнєва, Андрій Макаревич, а також європейські артисти.

«Знаючи симпатії Алли Борисівни, легко припустити, що вона плескатиме їм у залі і кричатиме «браво!» — припускає Кравець.

За попередньою інформацією, до Латвії Пугачова відправиться з дітьми, але без чоловіка — Максим Галкін в цей час знову буде на гастролях.

Нагадаємо, раніше у росУ почала з'являтися інформація, що 74-річна Алла Пугачова нібито збирає документи для отримання громадянства Ізраїлю, проте лише для того, щоб згодом швидко стати громадянкою США і перебратися на постійне місце проживання за океан.

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