36.71 / 37.39 40.28 / 41.04
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Бавовна» у підмосков'ї: безпілотники атакували військову базу та влаштували переполох в аеропорту «Внуково»

8:19 4 липня 2023
Збитий БПЛА

У російському підмосков'ї в ніч проти вівторка, 4 липня, було голосно — у регіоні знову помітили безпілотники.

Місцеві паблики повідомляють, що близько 4 години ранку була атакована військова частина в підмосковній Кубинці, де було завдано удару по адміністративній будівлі. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе. «База» пише, що «внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає». У цьому районі знаходиться авіабаза та базується бригада повітряно-десантних військ.

Пишно цвіла «бавовна» і у Калузькій області. Там помітили «безпілотники літакового типу», які летіли на висоті 200 метрів у бік москви. Стверджується, що чорний, триметровий, і сірий, меншого розміру, були збиті в районі МКАДу.

РосЗМІ також пишуть ще про один БПЛА, який було збито в Калузької області. Загалом йдеться про три безпілотники літакового типу, які в різний час прямували у бік москви та були «знешкоджені засобами РЕБ».

У зв'язку з повітряною активністю літаки, що летіли до «Внуково», перенаправляли до інших аеропортів. Деякий час літаки кружляли над аеродромом.

Обмеження щодо прийому та випуску повітряних суден в аеропорту «Внуково» продовжували до 08:00 вівторка.

Вже пізніше російське міноборони заявило про п'ять безпілотників, чотири з яких на території Нової Москви знищені засобами ППО, а ще один — пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав авіатрощі на території Одинцовського району московської області.

Нагадаємо, що наприкінці травня голосно було не лише у підмосков'ї, а й у самій столиці країни-агресорки москві. Місцева влада заявляла про безпілотники та роботу ППО.

Фото «База»

367

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

мурахи

Зробіть так, і мурахи ніколи більше не повернуться до вас у сад чи на город — навіть через 20 років

Пугачова та Мілявська

Буду вдячна їй все життя: зрадниця Лоліта несподівано стала на захист Алли Пугачової

Огірки та помідори

Дайте томатам і огіркам молока: вони так зрадіють, що урожай будете збирати ящиками

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту