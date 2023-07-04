«Бавовна» у підмосков'ї: безпілотники атакували військову базу та влаштували переполох в аеропорту «Внуково»

У російському підмосков'ї в ніч проти вівторка, 4 липня, було голосно — у регіоні знову помітили безпілотники.

Місцеві паблики повідомляють, що близько 4 години ранку була атакована військова частина в підмосковній Кубинці, де було завдано удару по адміністративній будівлі. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе. «База» пише, що «внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає». У цьому районі знаходиться авіабаза та базується бригада повітряно-десантних військ.

Пишно цвіла «бавовна» і у Калузькій області. Там помітили «безпілотники літакового типу», які летіли на висоті 200 метрів у бік москви. Стверджується, що чорний, триметровий, і сірий, меншого розміру, були збиті в районі МКАДу.

РосЗМІ також пишуть ще про один БПЛА, який було збито в Калузької області. Загалом йдеться про три безпілотники літакового типу, які в різний час прямували у бік москви та були «знешкоджені засобами РЕБ».

У зв'язку з повітряною активністю літаки, що летіли до «Внуково», перенаправляли до інших аеропортів. Деякий час літаки кружляли над аеродромом.

Обмеження щодо прийому та випуску повітряних суден в аеропорту «Внуково» продовжували до 08:00 вівторка.

Вже пізніше російське міноборони заявило про п'ять безпілотників, чотири з яких на території Нової Москви знищені засобами ППО, а ще один — пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав авіатрощі на території Одинцовського району московської області.

Нагадаємо, що наприкінці травня голосно було не лише у підмосков'ї, а й у самій столиці країни-агресорки москві. Місцева влада заявляла про безпілотники та роботу ППО.

Фото «База»

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