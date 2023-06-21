До кремля не долетіли: московську область атакували три БПЛА

Рано вранці 21 червня Московська область росії зазнала нової атаки безпілотників. Про це повідомили російські ЗМІ та Telegram-канали.

Вони стверджують, що всі дрони були збиті за допомогою радіоелектронної боротьби (РЕБ). Йдеться про три БПЛА.

Два дрони впали в районі дислокації мотострілецького полку Таманської дивізії в Наро-Фомінському районі Підмосков'я. Ще один БПЛА був збитий у небі над селом Лукіно, яке є частиною так званої Нової Москви.

Цю інформацію офіційно підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов. Він уточнив, що два безпілотники літакового типу впали близько 05:30 та 05:50 за московським часом під час підльоту до складів однієї з військових частин.

«Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає. Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена. Прошу мешканців зберігати спокій», — написав Воробйов у своєму Telegram-каналі. Там він розмістив кілька фото з місця події.

Це вже не перша спроба атакувати російську столицю за допомогою дронів. 30 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників, внаслідок якої невеликі пошкодження отримали два будинки на Південному Заході столиці та в Новій Москві. Постраждали двоє людей. Декілька безпілотників також впали у Підмосков'ї.

Міноборони росії тоді заявляло, що ППО вдалося запобігти атакі на місто восьми дронів, після чого Володимир Путін оцінив роботу системи ППО Москви «як штатну, задовільну».

«Хоча є над чим працювати» , — визнав він.

Дронами неприємності для мешканців Підмосков'я за останню добу не обмежились. У Волоколамську на території одного з виробничих цехів великого деревообробного підприємства спалахнула пожежа. Вогонь швидко поширився на площі 6 тисяч квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу надійшло приблизно о 22:20 за місцевим часом 20 червня. Незабаром загорілася продукція, що зберігалася на вулиці. Пожежу вдалося локалізувати лише вночі. Брали участь у гасінні 23 одиниці техніки та 60 осіб.

Офіційно заявлено, що причиною займання було коротке замикання, проте прокуратура продовжує розслідування. Цілком можливо, що цю пожежу можуть оголосити черговою «українською диверсією».

Раніше повідомлялося про рейд легіону «Свобода Росії» та «РДК» у Білгородській області росії. Тоді влада регіону повідомляла про вибухи та руйнування у прикордонних з Україною населених пунктах.

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