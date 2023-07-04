Вони відповідальні за теракти: Ізраїль проводить військову операцію в палестинському таборі

У липні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала серію ударів по місту Дженін на Західному березі річки Йордан. За заявою ЦАХАЛ, проводиться антитерористична операція. У Дженіні розташований табір біженців, який сотні бойовиків різних палестинських воєнізованих формувань, зокрема радикального ісламістського руху ХАМАС і угруповання «Ісламський джихад», використовують як укриття. Тут, стверджує ізраїльська розвідка, діють таємні майстерні, де виготовляють вибухові пристрої та реактивні снаряди, які потім використовують проти мирного населення Ізраїлю. Нагадаємо, що зовсім нещодавно «ФАКТИ» писали, що у відповідь на обстріли Ізраїль завдав серію ударів по сектору Газа.

Близько 2-ї години ночі 3 липня безпілотники почали завдавати точкових ударів по штабах і квартирах бойовиків у таборі біженців. Насамперед було уражено будівлю, де розташовувався командний центр бойовиків, а також склад зброї та вибухівки.

«Ми не станемо бездіяльно чекати, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття», — наголошується в заяві ЦАХАЛ.

Водночас палестинська сторона стверджує, що в Дженіні немає бойовиків. Від ізраїльських ударів нібито страждає мирне населення. Повідомляють про п'ятьох загиблих і 27 поранених.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав операцію ЦХАЛ у Дженіні «черговим військовим злочином проти палестинського безпорадного народу».

Жителі Дженіна стверджують, що кількість поранених зростає. Бригади швидкої допомоги з великими труднощами добираються в табір біженців, щоб надати допомогу постраждалим.

Також повідомляють, що всі вбиті палестинці — молоді люди або підлітки.

Ізраїль наполягає на тому, що має підтвердження їхньої приналежності до збройних угруповань.

Операція в Дженіні викликала критику з боку США. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен був змушений зробити у зв'язку з цим офіційну заяву. Він наголосив, що його країна попереджала Вашингтон про майбутню операцію, проте не повідомляла конкретних термінів її проведення.

«Через терористичну організацію і завдяки коштам, які вони отримують від Ірану, табір Дженін став центром терористичної діяльності. Вони відповідальні за вчинення теракту як проти мирного населення, так і проти силовиків. Ми будемо діяти цілеспрямовано. Мені дуже важливо підкреслити, що ми докладемо всіх зусиль, будь-яких зусиль, щоб запобігти заподіянню шкоди місцевому цивільному населенню. Ми націлюємося тільки на тих, хто причетний до терору», — заявив Коен.

Він також дав зрозуміти, що Ізраїль не має наміру розширювати операції в Дженіні на весь Західний берег річки Йордан. «Наша мета — зосередитися на Дженіні, і наша мета — зосередитися тільки на терористах і їхніх осередках», — сказав міністр журналістам у Єрусалимі.

Тим часом Об'єднане командування палестинських угруповань закликало бойовиків на всіх територіях Палестинської автономії «виступити проти окупантів». «Дженін в облозі не залишиться на самоті перед обличчям агресії», — ідеться в заклику.

Раніше «ФАКТИ» писали, що одна з вулиць ізраїльської Хайфи носитиме ім'я колишнього футболіста київського «Динамо» Сергія Баланчука, який загинув влітку минулого року в 47 років на війні з росією.

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