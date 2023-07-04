Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Херсона вранці 4 липня
У Херсоні, де нещодавно на комунальному транспортному підприємстві під час обстрілу рашистів загинули двоє працівників, знов є жертви серед цивільного населення.
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 4 липня 2023 року близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.
«Двоє містян — чоловік і жінка отримали травми, несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки. На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф», — йдеться у повідомлені.
Тим часом стало відомо, що у Сумах, які напередодні піддалися ворожій атаці дронами-камікадзе, збільшилася кількість жертв. Вже відомо про трьох загиблих та 21-го пораненого. Четверо містян залишаються у лікарнях.
Як повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, в обласному центрі 4 липня оголосили днем жалоби.
Нагадаємо, що у Сумах був «прильот» по житловій багатоповерхівці у центрі міста.
Фото прокуратури72