Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Херсона вранці 4 липня

У Херсоні, де нещодавно на комунальному транспортному підприємстві під час обстрілу рашистів загинули двоє працівників, знов є жертви серед цивільного населення.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 4 липня 2023 року близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.

«Двоє містян — чоловік і жінка отримали травми, несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки. На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф», — йдеться у повідомлені.

Фото прокуратури

Тим часом стало відомо, що у Сумах, які напередодні піддалися ворожій атаці дронами-камікадзе, збільшилася кількість жертв. Вже відомо про трьох загиблих та 21-го пораненого. Четверо містян залишаються у лікарнях.

Як повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, в обласному центрі 4 липня оголосили днем жалоби.

Нагадаємо, що у Сумах був «прильот» по житловій багатоповерхівці у центрі міста.

Фото прокуратури

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