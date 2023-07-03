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Події

Росіяни атакували безпілотниками Суми, є загиблий та травмовані

14:15 3 липня 2023
руйнування

Російські війська в черговий раз вдарили безпілотниками по місту Суми. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що БПЛА влучив у п’ятиповерхівку у середмісті, одна людина загинула.

Також є травмовані. Про це «Суспільному» повідомив заступник міського голови Поляков.

«На місці працюють рятувальники», — додав чиновник.

Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Дві ракети вдарили по центру міста, поціливши у піцерію та приватний сектор. Поблизу місць влучання пошкоджено численні будинки, будівлі крамниць, кав’ярень та інших закладів. Внаслідок удару загинули 12 людей, понад 60 отримали поранення.

1 липня в лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка була у знищеній росіянами піцерії разом з колумбійськими колегами.

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