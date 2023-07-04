Зірки серіалу «Гра престолів» стали батьками вдруге

Стало відомо, що у зірок культового серіалу «Гра престолів» Кіта Герінгтона і Роуз Леслі народилася друга дитина. Зіркові батьки «в захваті» від того, що 36-річна актриса народила дівчинку, рідну сестричку для їхнього дворічного сина. Як і у випадку з первістком, Кіт і Роуз не оприлюднили ім'я доньки чи інших подробиць, пов'язаних з її народженням, зокрема й дату появи малятка на світ. Раніше Кіт ділився враженнями від ролі батька: «Це важче, ніж усе, що я робив під час «Гри престолів».

Нагадаємо, Герінгтон і Леслі одружилися в червні 2018 року. Востаннє Роуз з'являлася на публіці приблизно два тижні тому. Тоді вона ще була вагітна. Актриса гуляла зі своєю сестрою Поршею в Лондоні. Її сукня не приховувала великий живіт.

Про те, що в сімействі очікується поповнення, Герінгтон оголосив у лютому в ефірі популярного вечірнього шоу Джиммі Феллона. Говорячи про свого первістка, Кіт сказав: «Він ось-ось відчує справжній шок у своєму житті — адже у нього скоро з'явиться брат або сестра».

Потім Кіт сказав, що вони з Роуз намагаються пояснити синові, що скоро станеться, але він «поки що не зовсім концептуально розуміє це». «Ми намагаємося підготувати його, показуємо на живіт Роуз і кажемо: «Мамина дитина, мамина дитина». А він вказує на свій живіт і каже: «Моя дитина, моя дитина».

«Ви знаєте, що з першою дитиною ви ходите по хмарах і танцюєте серед полів і маргариток протягом дев'яти місяців? Я говорю як чоловік. Вдруге перевірка реальністю набагато коротша, і ви починаєте діяти дуже швидко», — зізнався Герінгтон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Наомі Кемпбелл оголосила про народження другої дитини.

17

Читайте нас у Facebook та Instagram