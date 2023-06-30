Британська супермодель Наомі Кемпбелл оголосила про народження другої дитини. 53-річна королева подіуму розмістила в Instagram перше фото малюка і повідомила, що це хлопчик. «Стати матір'ю ніколи не пізно», — додала вона.

Пост одразу ж зібрав купу лайків. Привітання сиплються від усіх знаменитих подруг Наомі. Сінді Кроуфорд написала, що «не може дочекатися» зустрічі з малюком.

Клаудіа Шиффер і Гелена Крістенсен обмежилися коротким, але сердечним «Вітаю!»

Джоді Тернер-Сміт написала: «Вітаю, прекрасна матуся». Келлі Роуленд додала: «НАОМІ!!! Вітаю!!!«

Алессандра Амброзіо відправила любовне сердечко. Іман написала: «Так рада за тебе! Ласкаво просимо, малюк!«

Британська газета The Daily Mail повідомляє, що дитина народилася в суботу, 24 червня. Про це знала сім'я Наомі, її близькі друзі. Супермодель має намір виховувати малюка одна.

Нагадаємо, у Кемпбелл вже є дворічна дочка. Досі не ясно до кінця, як вона з'явилася на світ. Про її народження Наомі повідомила в травні 2021 року.

Тепер історія повторюється із сином. Найвідданіші шанувальники Кемпбелл впевнені, що вона сама народила обох малюків. Але цій версії суперечать факти. Як два роки тому, так і зараз Наомі незадовго до народження дітей з'являлася на публіці в відвертих вбраннях, які ніяк не могли б приховати вагітність.

Наомі Кемпбелл у червні на показі в Парижі

Раніше в червні вона була гостею на показі чоловічого одягу Louis Vuitton. На супермоделі була коричнева міні-сукня. У травні Кемпбелл відвідала Каннський міжнародний кінофестиваль, де продемонструвала свою струнку фігуру в золотій сукні без рукавів із глибоким вирізом.

Найпоширенішою версією є думка, що супермодель використовувала сурогатне материнство — популярний метод серед вікових матерів-знаменитостей.

Наомі в травні в Каннах

Вона могла б використовувати свої власні яйцеклітини, раніше заморожені, і донорську сперму для створення ембріона, який імплантували за допомогою ЕКЗ.

Джерело з найближчого оточення Кемпбелл заявило: «Наомі дійсно сильна жінка. Це те, чого вона завжди хотіла. Вона дуже щаслива. Вона так рада подарувати своїй маленькій дівчинці братика. Вона з гордістю дивиться в майбутнє».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Наомі Кемпбелл впевнена: «Моє малятко — це найкраще, що я зробила в житті».

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