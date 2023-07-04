Бред Пітт вразив шанувальників фотографіями з Франції

Зірка Голлівуду Бред Пітт, якому приписували роман з Емілі Ратаковскі, буквально підірвав мережу фотографіями, що з'явилися в західних ЗМІ на початку липня. 59-річний актор прилетів до Франції для зйомок у новому рекламному ролику італійської компанії De'Longhi. Він співпрацює з нею з 2021 року.

Зйомки проходили на винограднику в регіоні Вар на Французькій Рив'єрі 1 липня. Володар премії «Оскар» і безлічі інших кінонагород мав неймовірно молодий вигляд. Користувачі соцмереж пишуть, що Пітт, схоже, розкрив секрет вічної молодості. Інші згадують фільм 2008 року «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», в якому Бред зіграв людину, що живе «навпаки». У дитинстві Бенджамін виглядав як старий, а з віком молодшав.

Пітт вибрав для сонячного дня повністю білий ансамбль, включно з мокасинами. Тільки сонцезахисні окуляри були в коричневій оправі. На руці поблискував золотий годинник.

Бред на всю люб'язничав з актрисою Кариною Бюте Орр, яка також брала участь у зйомках. 53-річна француженка була задоволена увагою. Пітт посміхався й іноді ворушив рукою своє волосся, зачесане набік.

Подейкують, він розповідав Карині про свій досвід заняття виноробством. Бред у 2008 році разом з Анджеліною Джолі купили виноробню Chateau Miraval. Пітт всерйоз захопився цим мистецтвом, проте тепер шато є предметом серйозних розбіжностей з колишньою дружиною. Джолі продала свою частку, не погодивши це з колишнім чоловіком.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Бред Пітт з'явився на афтепаті після прем'єри свого нового фільму «Вавилон» у Лос-Анджелесі з імовірною дівчиною — Інес де Рамон.

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