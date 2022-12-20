Ще та гаряча штучка: Бред Пітт показався з передбачуваною дівчиною

Чутки про стосунки між голлівудською зіркою Бредом Піттом та ювелірним менеджером Інес де Рамон ходять вже кілька місяців. Тепер з'явилося ще одне свідчення: 58-річний лауреат премії «Оскар» взяв красуню на афтепаті після прем'єри свого нового фільму «Вавилон» у Лос-Анджелесі.

Про це, зокрема, повідомляє журнал «People». Згідно з повідомленням, вони не приховували своїх почуттів і кілька разів обіймалися.

Вперше вони були сфотографовані разом папараці за лаштунками концерту співака U2 Боно в театрі «Орфей» 13 жовтня. Різні джерела підтвердили ці дати разом. Втім, інсайдери ще восени говорили про те, що вони познайомилися через спільного друга, і Пітт із задоволенням проводить час з 29-річною дівчиною.

Звичайно, офіційно ці відносини ще не підтверджені. Інес де Рамон — колишня дружина зірки «Щоденників вампіра» Пола Веслі. Вони одружилися на початку 2019 року, але оголосили про своє розлучення наприкінці літа 2022 року.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі через шість років розкрила подробиці сварки з Бредом Піттом, що стала причиною розлучення.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram