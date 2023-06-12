Сольський домігся від президенти Єврокомісії блокування допомоги польським фермерам в інтересах України

Внаслідок зусиль міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського із західними партнерами президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн нібито «гальмує» виділення допомоги польським фермерам на користь України. Вона аргументує це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя, повідомляють польські ЗМІ.

Рішення ЄС про надання 40 мільйонів євро польським фермерам під питанням. Незважаючи на попередні заяви, немає впевненості, що країни ЄС проголосують за розподіл 100 млн євро компенсації через надмірний імпорт з України між п'ятьма країнами-сусідами (для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини).

Очікувалося, що рішення буде ухвалено вже цього понеділка, 12 червня, оскільки єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зумів спочатку переконати 13 країн, які мали застереження щодо ідеї допомоги ЄС виключно для п'яти країн-сусідів України — запропонувавши їм 330 мільйонів євро. в тому числі у зв'язку із посухою. Проте, за даними ЗМІ, питання знову відкладається. На цей раз справу нібито блокує голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, яка вважає, що Польща перешкоджає транзиту українських сільськогосподарських товарів.

Можливо, переконати її зайняти таку тверду позицію вдалося після переговорів міністра Сольського із західними партнерами. Нещодавно урядовець провів розмову з міністром сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. Урсула фон дер Ляєн, як відомо, громадянка цієї країни і також неодноразово обіймала посади в Німецькому уряді.

Микола Сольський, як відомо, послідовно працює на цьому напрямі. Зокрема він закликав Єврокомісію продовжити спрощений режим експорту для українських товарів ще в лютому.

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал із сусідніми з Україною країнами Євросоюзу, які запровадили заборону на експорт нашої агропродукції. Це сталося після невдалих переговорів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з європейськими партнерами.

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