В Україні виявили ще одну суддю — прихильницю «руського міра». Правоохоронці повідомили про підозру керівниці суду одного з районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України.

Про це повідомили у ДБР.

Зокрема, посадовиця називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів називала «нашими» та визнавала Крим частиною росії. Вона неодноразово відвідувала тимчасово окупований півострів, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

Людина, яка мала виконувати свою роботу на користь держави Україна, тлумачила збройну агресію рф проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму для рф.

Жінка також обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців.

«Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію рф дорогих високоточних ракет, через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські», — йдеться у повідомленні ДБР.

Вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як «живий щит», не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою.

Посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддю підозрюють у виправдування збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 436−2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні засудили колишнього депутата від забороненої партії «Опозиційний блок» Євгена Балицького, який на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його гауляйтером Запорізької області.

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