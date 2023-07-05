Олімпійського чемпіона з футболу жорстоко побили незадоволені фанати (відео)

Як відомо, від любові до ненависті — лише один крок. Це повною мірою відчув на собі 30-річний футболіст бразильського «Корінтіанса» Луан Вієйра.

Гравець спокійно собі відпочивав у мотелі з кількома дівчатами, вдаючись до тілесних втіх, а на виході з будівлі на нього чекала група фанатів клубу. Бажаючи висловити Луану невдоволення його грою останнім часом, хулігани трохи «пом'яли боки» футболісту, вимагаючи в тому числі розірвати контракт із клубом, і той потрапив до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

«Коринтіанс» із сумом та обуренням сприйняв інформацію про те, що на Луана напали нібито фанати. Після чергового брутального випадку насильства «Коринтіанс» нарікає на момент нетерпимості, який панує у бразильському футболі. Ніщо не виправдовує боягузливу агресію, якої зазнав спортсмен", — відреагував знаменитий клуб на інцидент у заяві на офіційному сайті.

Додамо, що Луан Вієйра, який у 2016 році став у складі збірної Бразилії олімпійським чемпіоном на домашніх Іграх, свого часу демонстрував серйозний потенціал. Зокрема, у 2017-му його трансферна вартість оцінювалась у 20 млн євро. Щоправда, до Європи він не поїхав грати, провівши всю кар'єру в Бразилії. З 2020 року є гравцем «Корінтіанса», в який перейшов із «Греміо», і з того часу провів за «мушкетерів» 80 матчів, у яких забив 11 голів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що італійський футболіст Джованні Падовані забив колишню кохану до смерті.

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