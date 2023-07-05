Екскерівниця Ради реформ Барабаш розкритикувала Шмигаля: «Уряд прийняв позу страуса у питаннях «покращень»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль самоусунувся від розв'язання економічних проблем країни під час повномасштабної війни та фактично передав управління урядом Офісу президента та представникам парламенту. Здебільшого його думка та рішення ігнорують на всіх рівнях влади. Таку думку озвучила колишня виконавча директорка Національної ради реформ при президенті України, інвестбанкір та антикорупційна активістка Марія Барабаш у фейсбуці.



За її словами, без втручання Шмигаля та уряду відбулося підвищення податків на пальне, повернення перевірок для ФОП та зростання податків, збільшення вартості банківських комісій (інтерчейнджу) та підвищення вартості електроенергії для населення. Уряд відреагував лише на рішення НКРЕКУ щодо підвищення тарифів на водопостачання.

«Раптом прокинувся з летаргічного сну прем'єр-міністр Шмигаль. І на секунду заявив, що такі рішення НКРЕКУ щодо підвищення тарифу на холодну воду не були погоджені з урядом України, і взагалі це є самодіяльністю НКРЕКУ, а уряд не має до цього жодного відношення. Очевидно, що ні. Питання лише у тому, чому уряд дізнається про такі рішення постфактум?» — запитала Бараш.

На її думку, на Шмигаля «не звертають уваги» не лише чиновники топрівня.

«Якщо тобі не повідомляють, значить, не вважають тебе особою, яка приймає рішення…» — написала вона.

Керівника виконавчої гілки влади держави, на переконання Барабаш, усунуто від ухвалення рішень або він добровільно від них самоусунувся. Вона вказала, що у державі досі немає програми діяльності уряду (згідно зі ст. 114 Конституції).

На думку активістки, в ОП побоюються виростити конкурента, тому Шмигаль їх влаштовує: «Виходить так, що на терезах пріоритетів сильний уряд чи політична доцільність, в Офісі президента вирішили обрати останнє».

За її словами, «уряд зайняв позицію страуса» щодо підвищення податків від голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, щодо відмови від готівки — від заступника голови ОП Ростислава Шурми. «І, здається, йому у цій позі дуже комфортно», — вважає Барабаш.

У питаннях, що стосуються відповідальності уряду, Шмигаля вона теж називає неефективним.

«Прем'єр має нести відповідальність за координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Цього нема. Глава уряду має у воєнний час аналізувати та оцінювати адекватність бізнес-регулювання мирного часу. Цього нема. Глава Кабміну у військовий час зобов'язаний включати зелене світло, розстеляти килимову доріжку для виробників зброї для фронту, для кожного інвестора, який на свій страх та ризик вирішує працювати в Україні. Цього нема. Прем'єр має оцінювати адекватність та доцільність наявності сотень контрольних органів, зайнятість у них сотень тисяч осіб, щоб зняти навантаження з платників податків. Цього нема. Прем'єр-міністр воюючої країни має бути на боці виробника і споживача, а не бюрократа та схематозника. Цього немає», — пише активістка у фейсбуку.

Вона вважає, що уряд Шмигаля пливе за течією.

«На жаль, наші тилові структури очолює людина, яка не бажає створювати напруження, протистояти, відстоювати потрібні Україні рішення. Шмигаль пливе за течією і лише спостерігає, як його кораблем під назвою „Український уряд“ керують усі, хто може дотягнутися до керма. Це при тому, що багатьом зрозуміло, що обраний курс не є вірним», — резюмує активістка.

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