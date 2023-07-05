В тилу теж багато роботи: Юрій Луценко йде з армії через інвалідність

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Такий вирок йому винесла військова лікарська комісія (ВЛК), написав Луценко у Facebook.

«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна — військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», — написав ексгенпрокурор.

Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

В коментарях читачі дякують Юрієві Луценкові за службу, бажають здоров'я, наснаги і витримки. І звертають його увагу на той факт, що в тилу теж багато роботи, яку потрібно робити задля Перемоги.

Нагадаємо, що 20 лютого 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області. До вказаних подій Луценко розповів, як воював у Бахмуті. Зокрема, він стверджував, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнння держава надала бійцям лише автомати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зараз українці виснажені, втомлені, емоційно дуже перевантажені. Але все одно нам доведеться будувати містки між людьми. А для цього треба визнавати помилки. І власні, і своїх однодумців, і право опонентів на помилку — до цього закликав Юрій Луценко. Іншого варіанту немає.

Фото facebook.com/LlutsenkoYuri/

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