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Події

Обіцяли конвертувати злоті у гривні: шахраї обдурили на 2 млн грн понад сто людей, які збирали гроші для ЗСУ

17:25 5 липня 2023
Поліцейська спецоперація

На Дніпропетровщині поліцейські викрили групу зловмисників, які зловживали прагненням українців допомогти ЗСУ та в лікуванні поранених бійців. В рамках своєї схеми вони шукали у соціальних мережах відповідні оголошення про збір грошей, а потім представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

▪️Під виглядом конвертування злотих у гривні, правопорушники отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків", — розповіли правоохоронці.

Вилучені речові докази злочину

Загальна сума завданих збитків попередньо становить понад 2 мільйони гривень.

Фігурантам вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 («Шахрайство»), частиною 4 статті 185 («Крадіжка») та частинами 1−2 статті 361 («Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж») Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як у Харкові шахраї налагодили бізнес на охочих легко та швидко заробити під час війни.

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