Вовки не з Уолл-стріт: у Харкові шахраї налагодили бізнес на охочих легко та швидко заробити під час війни

У Харкові, де нещодавно співробітники СБУ викрили агента фсб, який збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території сходу України, заблокували роботу шахрайського кол-центру — аферисти виманював гроші у людей, які шукали «легкого заробітку під час війни»

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції викрили шахраїв, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші громадян. Щомісяця вони заволодівали десятками тисяч доларів.

Для пошуку потенційних «інвесторів» зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів — ті телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку.

Для «інвесторів» створювали електронні «персональні кабінети», в яких демонстрували постійне «зростання» акцій та пропонували збільшити інвестиції.

«Щоб переконати людей вкладати гроші у „фондові проєкти“, оператори кол-центру застосовували різні методи психологічного впливу і намагались маніпулювати „вкладниками“. За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили „заробити“ на злочинній схемі», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті — до 8 років тюрми.

Раніше правоохоронці викрили шахрайську схему, яку організували мешканці Одещини, Київщини та житель рф. Злочинна п`ятірка під час блекаутів створювала ботів у месенджері «Telegram», яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК. За допомогою фішингових ботів зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до акаунтів «Telegram» користуваів та розсилали рекламу шахрайських каналів зі скомпроментованих акаунтів. Від шахрайства під виглядом інвестування грошей постраждали близько 3 тисяч людей.

Фото Pixabay

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