Поліція розкрила масштабну аферу, жертвами якої стали понад 10 тисяч українців (відео)

Шахраї постійно вигадують нові схеми, щоб заволодіти даними українців та отримати доступ до їхніх банківських карток. Правоохоронці нещодавно провели слідчі дії у 20-ти регіонах та припинили діяльність розгалуженої злочинної мережі.

Як повідомляють в МВС, було викрито 56 зловмисників: вони розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень.

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Поліцейські встановили 11 спільнот: зловмисники об’єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу «підробітку»: охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів. Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого — побутової техніки.

Фігуранти здійснювали пошук потенційних жертв на торгових онлайн-майданчиках, писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, туди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам. Надалі вони «виводили» гроші громадян на підконтрольні рахунки.

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За даними правоохоронців, від протиправної діяльності постраждали більше 10 тисяч громадян. Наразі відомо про привласнення шахраями 15 мільйонів гривень, однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування.

Розслідуються кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення підозри зловмисникам.

Громадянам вкотре нагадали про небезпеку переходу за підозрілими гіперпосиланнями. Адже будь-які відмінності в URL-адресі можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому ресурсі. Українців застерегли від надання конфіденційної інформації, зокрема даних банківських карток, на підозрілих сайтах, а також обговорення угод на сторонніх месенджерах — про деталі покупок варто писати лише у чаті офіційної платформи.

Ексклюзивний матеріал про жертв аферистів «Пройшов опитування щодо „допомоги українцям від ООН“ — і втратив усі свої гроші!»: знайомимо з ноу-хау шахраїв" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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