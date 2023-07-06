На Одещині масове отруєння неякісним алкоголем: трьох людей не врятували

Нещодавно в росії неабиякого розголосу отримало масове отруєння людей сидром — фіксувалася велика кількість летальних випадків, десятки потрапили у лікарні.

Схожий випадок, на щастя, меньшого масштабу, стався на Одещині у селі Старостине Роздільнянського району, де дев’ять громадян були доставлені до медичного закладу з алкогольним отруєнням. Як повідомляють в обласній поліції, двоє із них невдовзі після госпіталізації померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання.

Попередньо поліцейські встановили, що постраждалі вживали горілку, придбану на розлив в одному з місцевих магазинів. З осель потерпілих та крамниці вилучили пляшки з рідинами невідомого походження та «інші речі, що становлять інтерес для слідства». Провели невідкладний обшук й вдома у власника магазину, де також було вилучено пляшки з рідинами, що містили запах спирту, та їхніми залишками.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою «нещасний випадок» та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи) Кримінального кодексу України.

Наразі в рамках кримінальних проваджень призначено судово-медичні експертизи з метою встановлення причини смерті та наявності алкогольних й отруйних речовин у крові померлих та госпіталізованих громадян, а також експертизи вилучених матеріалів, речовин та виробів.

Нагадаємо, що минулого року в ПАР сталася масова загадкова смерть підлітків. Поліцейські виявили 21 тіло в одному з нічних клубів Іст-Лондона. Жодних зовнішніх пошкоджень чи ран на тілах, які знаходился як на підлозі, так і на стільцях за столиками, не було.

Фото поліції

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