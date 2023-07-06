«З вибитими вікнами, але жива та здорова»: будинок співачки Христини Соловій постраждав під час терористичного удару по Львову

Знаменитості відреагували на масштабний російський ракетний удар по Львову вночі 6 липня, під час якого загинули мирні мешканці, знищені житлові будинки. Багато артистів є родом з цього міста, дехто пережив жахливу ніч вдома.

Співачка Христина Соловій була неподалік від епіцентру вибухів. Вона повідомила, що чула гучні вибухи. Її будинок також постраждав, у ньому повилітали вікна. Артистка запевнила, що з нею все добре і висловила співчуття усім постраждалим та родинам загиблих.

«З вибитими вікнами, але жива та здорова. Сподіваюся, ви теж», — написала Христина в інстаграмі. Вона розповіла, що в момент удару прощалася з життям, було так страшно.

«Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже грається на майданчику і я під цей гамір теж трошки приходжу до тями. Але вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям», — розповіла Христина.

У Львові разом з маленькою донечкою перебувала також співачка Наталка Карпа. Каже, що прокинулася приблизно о третій ночі від гучних вибухів. Артистка шокована трагедією. Дорогою повз пошкоджені будівлі вона щодня возить доньку до садочка.

Була у рідному місті також співачка Руслана.

«Цієї ночі ми були у Львові і все чули. Трагічна ніч… Вічна пам’ять загиблим. Співчуття рідним», — написала артистка.

Львів’янин Святослав Вакарчук вважає, що цей теракт — чергова спроба залякати, зруйнувати, знищити.

«Цього разу — в моєму рідному Львові… Але кожна страшна дія російсьских терористів тільки зміцнює нашу волю до перемоги, і робить нас сильнішими», — пише лідер «Океану Ельзи».

Напередодні у Львові з родиною, маленькими племінницями була Леся Нікітюк.

«Я просто в шоці… Друзі, з нами все в порядку, ми виїхали на Хмельницький. Це була страшна ніч… Мої співчуття сім’ям постраждалих у Львові від рук терористів», — відреагувала телеведуча.

Українські зірки згуртувалися під час російського вторгнення. Вони проводять благодійні акції, збирають кошти для ЗСУ та підтримують захисників своїми виступами. Дехто доєднався до лав захисників зі зброєю в руках.

Нещодавно військовим став співак Віталій Козловський. Також репер Ярмак приєднався до оборонців на фронті.

Фото: соцмережі артистів

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