Репер Yarmak, який служить у ЗСУ, довів до сліз привітанням маленької донечки з днем народження

Український репер Yarmak (Олександр Ярмак), який з перших днів російського вторгнення вступив до ЗСУ та захищає нашу країну від окупантів, дотримав свого слова і приїхав на короткий час додому, щоб привітати маленьку донечку з днем народження.

Олександр поспішав до малечі прямо з позицій. Застав іменинницю сплячою в ліжку. Батько ніжно розбудив доньку та подарував їй букет квітів. Емоції щасливої дитини та розчуленого Олександра важко описати словами. До сліз. Чуттєве відео Yarmak показав в інстаграмі.

«Вчора тато прямо з позиції, лиш скинувши броню летів на потяг, щоб зранку привітати своє щастя з днем народження і їхати назад. Тато завжди виконує обіцянки, тато обовʼязково дійде до переможного дня! Дякую моїй коханій дружині, що подарувала мені головне щастя життя, та виховує доброю, патріотичною і щирою людиною наше маля», — написав він під відео.

Після привітань та обіймів з найріднішими Олександр знову повернувся на фронт.

Раніше «ФАКТИ» також писали про те, що Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вперше за довгий час мав коротку відпустку.

А нещодавно Віталій Козловський отримав повістку до військкомату.

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