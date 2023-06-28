«Навантаження забирають всю енергію»: Віталій Козловський розповів про перший тиждень служби

Популярний співак Віталій Козловський, який вступив до штурмової бригади наступу «Рубіж» у складі Нацгвардії, розповів, як пройшов перший тиждень тренувань на полігоні, та показав, як тепер виглядає. Артист поголив бороду та взяв до рук зброю.

За словами Віталія, бойова підготовка та навчання проходить дуже інтенсивно. Від цього він відчуває втому та зовсім не має часу на творчість. Але Віталій каже, що його мотивують військові, титанічну працю яких він бачить щодня.

«Перший тиждень навчання бойової підготовки був напруженим і інтенсивним. Втома є як фізична, так і моральна. Іноді є відчуття, що навантаження забирають всю енергію… Насправді, зараз немає часу та сил на творчість, яку я так люблю, у якій можу виразити свої почуття та думки… але хто казав, що буде легко?!

І все ж, у поточних обставинах, знаходжу силу і натхнення, залишаюся відданим своїй службі, бо вірю в важливість нашої ролі в захисті країни. Думка про те, що мої зусилля не є даремними, власне мотивує йти вперед. Мотивують і люди, що поруч, титанічна праця військових, їхній внесок у нашу майбутню Перемогу", — написав Віталій в інстаграмі.

У День Конституції України він побажав, щоб Основний Закон залишався надійним фундаментом наших цінностей і прав.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що репер Ярмак, який з перших днів війни пішов захищати країну, розчулив мережу кадрами зустрічі з маленькою донечкою.

Також військовослужбовець Даніель Салем вперше від початку повномасштабного вторгнення зустрівся з донькою.

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