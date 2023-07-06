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Ворог уночі вдарив ракетами по Львову: є жертви, зруйновано десятки квартир, під завалами люди (відео)

8:19 6 липня 2023
Ракетний удар по Львову

У ніч проти четверга, 6 липня, рашисти завдали чергового ракетного удару по Україні — вибухи пролунали у Львові.

Як повідомили в командуванні Повітряними силами ЗСУ, близько першої години ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря — зз надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували у північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

У МВС України повідомили, що внаслідок обстрілу у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок — зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

Станом на 7:00 відомо про чотирьох загиблих, дев`ять людей травмовано. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали — 64.

Фото МВС

Рятувальники продовжують розбирати завали, на місці наздвичайної події працюють психологи, розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

Фото МВС

Фото МВС

Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

Мер Львова Андрій Садовий назвав цю атаку однією з наймасштабніших з початку широкомасштабного вторгнення. За його словами, вісім поранених наразі знаходяться у медзакладах.

«Зруйновано понад 50 одиниць житла, у цілих житлових будинків просто зруйнувало дахи, руйнування в офісному комплексі, школі, гуртожитку львівської Політехніки», — зазначив він та додав, що у квартирах багатьох містян повилітали вікна.

 

 

 

Так виглядає одна з кімнат в гуртожитку.

 

На терористичну атаку відреагував й президент Володимир Зеленський.

 

Нагадаємо, що кілька днів тому рашисти атакували беспілотниками Суми, де, зокрема, був пошкоджений житловий будинок та загинули люди. А по Первомайську на Харківщині вдарили «Іскандером».

Фото МВС

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