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Колишній учасник «Холостячки» вперше став батьком

18:51 6 липня 2023
Олексій Тригубенко

Учасник першого сезону шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Ксенія Мішина, Олексій Тригубенко поділився радісною новиною. Він повідомив, що вперше став батьком. Олексій опублікував перше фото з малюком та зізнався — досі не розуміє, що це сталося.

«Ласкаво просимо у цей світ, сину! Не знав, що можна відчувати стільки любові», — підписав перше фото з сином Олексій. Він зізнається, що в його житті починається новий важливий етап.

«Для чоловіка — це такий, по-справжньому важливий етап. Раніше ти просто жив собі, щось робив, а зараз… Це твоє продовження. Одночасно, це і страшно, і цікаво. Але це дає сили, надихає на нові здобутки», — розповів щасливий батько.

Хто ж став обраницею Тригубенка, він не зізнається. Чоловік не афішує особисте життя.

Ведучий «Холостячки» Григорій Решетнік в коментарі привітав Олексія та запитав, хто ж народив йому сина.
До речі, з нащадком Тригубенка привітала числі Злата Огнєвіч, учасники «Холостячки» та друзі Андрій Задворний, Андрій Рибак, Максим Тарапата та інші.

Олексій подякував усім за теплі слова та повідомив, що 6 липня забирає малюка з мамою до дому.

Раніше, «ФАКТИ» повідомляли про поповнення в родині Григорія Решетніка. У телеведучого з’явилася племінниця.

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