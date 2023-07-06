Колишній учасник «Холостячки» вперше став батьком
Учасник першого сезону шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Ксенія Мішина, Олексій Тригубенко поділився радісною новиною. Він повідомив, що вперше став батьком. Олексій опублікував перше фото з малюком та зізнався — досі не розуміє, що це сталося.
«Ласкаво просимо у цей світ, сину! Не знав, що можна відчувати стільки любові», — підписав перше фото з сином Олексій. Він зізнається, що в його житті починається новий важливий етап.
«Для чоловіка — це такий, по-справжньому важливий етап. Раніше ти просто жив собі, щось робив, а зараз… Це твоє продовження. Одночасно, це і страшно, і цікаво. Але це дає сили, надихає на нові здобутки», — розповів щасливий батько.
Хто ж став обраницею Тригубенка, він не зізнається. Чоловік не афішує особисте життя.
Ведучий «Холостячки» Григорій Решетнік в коментарі привітав Олексія та запитав, хто ж народив йому сина.
До речі, з нащадком Тригубенка привітала числі Злата Огнєвіч, учасники «Холостячки» та друзі Андрій Задворний, Андрій Рибак, Максим Тарапата та інші.
Олексій подякував усім за теплі слова та повідомив, що 6 липня забирає малюка з мамою до дому.
Раніше, «ФАКТИ» повідомляли про поповнення в родині Григорія Решетніка. У телеведучого з’явилася племінниця.98