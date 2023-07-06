Нарешті дівчинка: в родині Григорія Решетніка довгоочікуване поповнення

В родині популярного телеведучого Григорія Решетніка, який разом з дружиною Христиною виховують трьох синів, сталося поповнення. Нарешті народилася довгоочікувана дівчинка. Радісною новиною подружжя поділилося в інстаграмі, опублікувавши фото з немовлям на руках.

Прихильники зіркової пари спочатку подумали, що в родині народилася четверта дитина. Проте Христина та Григорій пояснили, що вони тішаться народженню племінниці.

«Наша малесенька красуня — рідненька племінниця», — написав Григорій.

В коментарі його дружина написала, що сама мріє про дівчинку. На своїй сторінці Христина також опублікувала світлину з племінницею.

«Нарешті дівчинка! Як ми чекали на неї, на нашу маленьку красуню-племінницю! Дякуємо вам, наші рідні, за таке маленьке щастя», — написала Христина.

Нагадаємо, Решетніки разом з дітьми під час війни залишаються в Києві. На канікули вони відправили хлопців до бабусі в Івано-Франківськ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська модель Алла Костромічова вдруге стала мамою. Вона народила доньку.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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