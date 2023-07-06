Лишилось недовго: стало відомо, коли Британія почне навчання українських пілотів

Велика Британія у серпні планує розпочати навчання українських пілотів, під час якого хоче підготувати 20 військовослужбовців в рамках «пташиної коаліції». Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

29 червня член Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію, поцікавився ходом підготовки пілотів. Він запитав Гіппі про кількість українських пілотів, яких Великобританія підготувала з лютого 2022 року.

«Велика Британія розпочне базову підготовку двадцяти українських пілотів у серпні», — йдеться у відповіді.

У травні західні партнери заговорили про створення коаліції для передачі Україні винищувачів F-16, про які давно просить Київ. Першим кроком для цього має стати навчання українських пілотів. 19 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що його країна, США, Нідерланди, Бельгія та Данія зголосилися взяти участь у навчанні українських пілотів на західних винищувачах. Британія, зокрема, пообіцяла розпочати навчання вже влітку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українські льотчики вразили Пентагон терміном опанування F-16: «До чотирьох місяців буде достатньо».

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