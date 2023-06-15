«Пташину коаліцію» практично створено: Резніков про один з результатів «Рамштайну»

Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі (Бельгія) отримав обіцянку від союзників щодо старту навчань для українських пілотів на західних винищувачах F-16. Тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія, після чого до них долучаться інші країни.

Про це з Брюсселя повідомили українські ЗМІ.

Міністр наголосив, що на засіданні почув важливі новини про «коаліцію винищувачів».

«Сьогодні ми отримали зобов'язання від наших партнерів, що навчання розпочнуться, і що ми разом збудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів», — сказав міністр.

«Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там», — додав він.

Резніков висловив переконання, що «пташина коаліція» складеться, як це було з танковою, протиповітряною, артилерійською та іншими.

«Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи та східним щитом НАТО», — наголосив міністр.

Зазначимо, що перед відкриттям 15-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до союзників із вдячністю за старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16, назвавши це ключовим кроком до подальшої передачі американських бойових літаків на озброєння Повітряних Сил ЗСУ. Однак у Повітряних силах спростували слова генсека, що українські льотчики почали проходити навчання на винищувачах F-16. Насправді пілоти готові вирушити на тренування, але процес досить «непростий».

Нагадаємо, що декілька країн-партнерів України раніше запропонували свої послуги з підготовки українських пілотів на інших сучасних літаках.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram