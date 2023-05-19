«До чотирьох місяців буде достатньо»: українські льотчики вразили Пентагон терміном опанування F-16

У лютому президент США Джо Байден «поки що» виключив можливість відправки сучасних американських винищувачів Україні, попри неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського. На його думку, «Україні зараз не потрібні F-16».

А вже в травні Адміністрація президента Джо Байдена поінформувала союзників у Європі, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16. Про це написала CNN з посиланням на джерела. Ба, більше! У США вже відбулося тестування українських пілотів, які будуть опановувати літаки F-16. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання підготовки українських пілотів для використання F-16.

«Оцінювання відбувалось наших пілотів. Це були бойові пілоти, з бойовим досвідом, з великим нальотом годин. Зараз у всіх такий наліт годин, сьогодні всі льотчики в бойових умовах виконують надзвичайно важкі завдання, роблять героїчні речі на старій техніці, яка подекуди вдвічі старша за самих пілотів…» — сказав речник.

Таким чином, Гнат підтвердив опубліковану раніше інформацію ЗМІ про навчання на військовій базі в Аризоні двох українських пілотів.

«Два пілоти пройшли тестування в США, і там на цьому тестуванні було зроблено висновки, і на авіасимуляторах, і на авіатренажерах було оцінено, скільки їм знадобиться часу для того, щоб опанувати західну техніку. Мається на увазі такий літак, як F-16… Наші американські партнери зробили висновки, що, можливо, і до чотирьох місяців буде достатньо для того, щоб таких вже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перенавчити. Не навчити, а перенавчити на інший тип літака», — розповів речник.

За словами Ігната, йдеться не лише про навички зліт-посадка, а про ведення бойових дій та застосування озброєння.

«У кожного пілота є своя індивідуальна підготовка, кожний пілот по-різному буде мати індивідуальну програму, хтось швидше, хтось пізніше, але льотчики вже тут готуються, якісь теоретичні речі вивчають і роблять, відповідно, величезні кроки. Не забуваймо і про інженерів, про офіцерів бойового управління», — наголосив Ігнат, додавши, що використання F-16 може докорінно змінити ситуацію на полі бою.

Раніше в Пентагоні заявляли, що українським льотчикам знадобиться не менше 18 місяців для опанування F-16.

Нагадаємо, днями президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що його країна теж готова навчати українських пілотів винищувачів.

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