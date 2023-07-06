Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі непереможний українець Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом), який розповів, що зробив би при зустрічі з путіним, проведе обов'язковий захист титулу WBA проти британця Денієла Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка) 26 серпня на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві. Про це офіційно повідомив у Instagram промоутер українця Олександр Красюк із посиланням на компанію K2 Promotions Ukraine, яка виграла торги за 8 млн доларів.

«Я дуже радий, що ми маємо можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я завоював свій перший світовий титул, — зазначив Олександр Усик. — Хочу подякувати польському народу, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли притулок у цій чудовій країні. Тому я сподіваюся, що мій бій стане для українців та поляків ще одним приводом об'єднатися та зміцнити нашу дружбу».

«Я з нетерпінням чекаю на той момент, коли зможу кинути виклик Олександру Усику і впевнений, що повернуся до Великобританії з поясами, — заявив Денієл Дюбуа. — Він великий боєць, і я його поважаю, але зараз настав мій час. Я збираюся шокувати світ і показати людям, наскільки справді гарний у рингу Денієл Дюбуа».

Як відомо, Усик останній раз виходив у ринг у серпні минулого року, перемігши в бою-реванші британця Ентоні Джошуа. Дюбуа ж, який є обов'язковим претендентом на чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні по лінії WBA, бився в грудні 2022-го, нокаутувавши в третьому раунді південноафриканця Кевіна Лерену, але при цьому отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна і вибув на пів року, через що бій з Усиком довелося відкласти.

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки в кар'єрі Дюбуа на прізвисько Динаміт зазнав у листопаді 2020 року, коли у 10-му раунді здався своєму співвітчизнику Джо Джойсу.

За умовами контракту українець гарантовано отримає за бій у Вроцлаві 75 відсотків гонорару, а британець — 25 відсотків (6 та 2 млн доларів відповідно).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика дала безкоштовну пораду росіянам.

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