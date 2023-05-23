«Вас 143 мільйони німих зацькуванців»: дружина Усика дала безкоштовну пораду мешканцям росії

Дружина чинного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика (20 перемог, 13 з них — нокаутом) Катерина, яка зізналася у давній «любові» до росії, дала цінну пораду громадянам країни-агресора.

«Тільки росіяни можуть зробити вільною та щасливою країну!!! - написала Катерина Усик в Instagram. — Тільки ви можете встати і викинути цю гниль з червоного кривавого будинку.

Ми рік чекаємо, коли ви хоч щось почнете робити. Вас 143 млн німих зацькуванців!

Нашої країни вам не бачити як своїх вух, рятуйте свою".

Нагадаємо, що дружина олімпійського чемпіона часто зганяє свою злість на рашистів їдкими постами в соцмережах. Крім того, Катерина розповіла про те, чим поживилися росіяни в їхньому будинку під Києвом, і хто там мешкає зараз.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Катерина Усик «привітала» путіна з днем народження та натякнула на близьку смерть кремлівського фюрера.

Фото Instagram

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