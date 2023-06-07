«Якби була зброя…»: Усик розповів, що зробив би при зустрічі з путіним (відео)

Володар чемпіонських поясів у суперважкому дивізіоні Олександр Усик, який висловився про позицію Ломаченка щодо війни в Україні, пофантазував на тему гіпотетичної зустрічі з президентом країни-терориста володимиром путіним.

«Якби я мав зброю, я би його вбив, якби зброї не було — то задушив би , — категорично відповів Олександр Усик в інтерв'ю польському Youtube-каналу KOLOSEUM. — Іншого виходу просто немає. А взагалі, я не хочу з ним зустрічатися. У мене до цієї людини взагалі немає жодних почуттів. Це просто якась чорна пляма».

Також Олександр відверто розповів про те, як переживає війну в його рідній країні. «Внутрішньо дуже важко розуміти, що відбувається у країні, — поділився своїми емоціями боксер. — Скільки вмирає людей, скільки зруйнованої інфраструктури. Ракети прилітають у лікарні, житлові будинки, падають на дороги… Ворог каже, що вони б'ють по військовій інфраструктурі, але це все нахабна брехня. Я бачу, куди б'ють, це бачать усі. Це тероризм, важко по-іншому назвати такі дії. Щодня, слухаючи новини про загибель наших мирних співвітчизників, у тому числі з дітьми, з'являється неймовірна злість до тих людей, які все це роблять та при цьому кричать, які вони молодці. Це хворі люди, причому невиліковні».

Додамо, що одним із ймовірних місць проведення найближчого бою Усика з британцем Даніелем Дюбуа називають польський Вроцлав, і Олександр радий можливості організувати поєдинок поблизу рідного дому. «Я зрадів, бо тут багато українців, зокрема й тих, які переїхали сюди на постійне місце проживання, плюс поляки дуже підтримують нашу країну. Тож я боксуватиму практично вдома», — зазначив Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика «розсекретила» підлі плани рашистів.

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