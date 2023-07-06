«Користуємося технікою, яка була виготовлена 60 років назад»: як зенітники ЗСУ збивають безпілотники ворога на Донбасі

Російська армія має проблеми з кількістю боєприпасів та безпілотників. Але попри це, її БПЛА становлять серйозну загрозу для української техніки. Окрім того, у березні 2023 року стало відомо про виробництво нового БПЛА «Привет», який вже стоїть на озброєнні російських військ, що воюють в Україні.

У новому сюжеті проєкту «Український Свідок» зенітники ЗСУ із позивними «Демон», «Смайл» та «Фома». Їхній підрозділ воює на Донеччині, задача підрозділу — прикривати артустановки та людей, які з ними працюють, захищати інше озброєння та техніку.

Хлопці збивають повітряні цілі російської армії установкою ЗУ-23−2. Зенітка стара, перебувала на озброєнні ще радянської армії. А техніка, якою користуються герої відео, була виготовлена між 1961−1971 рр. Але за словами самих зенітників, свої функції вона добре виконує і сьогодні.

Наші зенітники уражають цілі противника досить швидко, аби не потрапити під вогонь у відповідь: екіпаж лишає позицію одразу після відпрацювання. «Хлопці побачили на картинці, що у нашому районі літає ворожий безпілотник, або почули, як він працює, — розповідає „Демон“. — Виїхали, відпрацювали по ньому. Попали по ньому чи ні, видно одразу». Після цього хлопці ховаються в укриття.

«Був день, коли ми вразили три цілі, — згадує „Демон“. — Першою був безпілотник російського виробництва Орлан-10, його супроводжували два „Ланцети“. І якщо перший має застарілу оптику та працює досить гучно, завдяки чому його не важко помітити, то другий є доволі небезпечним для української техніки».

«Ланцет» працює проти бронетехніки, його цілі — це танки та артилерія, — пояснив «Фома». — Для порівняння, Shaheed може працювати по будь-яких цілях".

В той день наші хлопці збили обидва «Ланцети»: перший розірвався у повітрі, другий розбився об землю після того, як його підбили. «Орлан» летів надто високо, аби дістати його зеніткою, тому дрон збивали вже зенітно-ракетним комплексом «Стріла-10».

«Є ще такий безпілотник Zala, — розповів „Смайл“. — І він страшніший за „Орлан“. Це розвідувальний апарат, який доволі важко побачити у негоду, оскільки він зливається з хмарами».

Окрім трьох вищезазначених БПЛА, росія має на озброєнні ще й безпілотник серії «Привет». Його постачають добровольчим підрозділам та приватним військовим компаніям. Це ударний безпілотник, який літає дуже низько — у 20−30 метрах над землею. «Поки ти шукаєш його в небі, він працює майже на рівні землі, — пояснює „Смайл“ специфіку роботи цього БПЛА. — Наші цілі, які розвідали ці безпілотники, росіяни найчастіше накривають „Ураганами“ та 152-ми калібрами».

За словами «Демона», російські аеророзвідники вчаться та змінюють тактику. «Коли ми приїхали сюди, на Донбас, то наш та інші підрозділи за тиждень могли збивати 3−4 безпілотники. Противник врахував свої помилки: тепер розвідувальний безпілотник літає вище, а ударні БПЛА, тобто „Ланцети“, займають низьку висоту, де їх важко побачити. Крім того, перерви між обстрілами тепер значно збільшилися. Жоден противник не може мати нескінченну кількість боєприпасів, безпілотників та військового озброєння, і всі це чудово розуміють».

Раніше «ФАКТИ» публикували інтерв’ю з Максимом Музикою: «У війні дронів ми маємо всі шанси програти росії».

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