Працюють над швидшим дроном: Іран та росія поглиблюють військове партнерство

Москва й Тегеран просуваються в реалізації планів щодо будівництва нового заводу в росії, який може виготовити щонайменше 6000 іранських безпілотників для війни в Україні. Це є ознакою поглиблення співпраці між Іраном та рф, заявили офіційні особи з країни, яка перебуває в союзі зі Сполученими Штатами, пише видання wsj.com.

За словами чиновників, в рамках їхнього нового військового альянсу на початку січня іранська делегація високого рівня прилетіла до росії, щоб відвідати запланований майданчик для заводу та обговорити деталі, необхідні для запуску проєкту. Обидві країни прагнуть створити швидший дрон, який може створити нові виклики для української протиповітряної оборони, заявили чиновники. Тегеран вже надав москві сотні безпілотників, які вона використовувала для ураження військових і цивільних об'єктів в Україні, заявили американські чиновники. А адміністрація Байдена попередила, що росія та Іран розвивають «повноцінне оборонне партнерство». Білий дім заявляє, що москва навчає іранських пілотів керувати російськими винищувачами, маючи намір відправити Тегерану ці літаки до кінця року.

У грудні Білий дім попередив, що москва й Тегеран розглядають можливість будівництва у росії спільної лінії з виробництва безпілотників.

Тепер, за словами американських чиновників, переговори переросли в конкретні плани після візиту 5 січня до російського міста Єлабуга. За їхніми словами, вони оглянули порожній майданчик, де лідери двох країн планують побудувати новий завод, здатний виробити щонайменше 6 000 безпілотників у найближчі роки. За словами офіційних осіб, іранську делегацію очолювали бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Організації джихаду аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, і Гассем Дамавандян, генеральний директор іранської компанії Quds Aviation Industry, ключового оборонного виробника, який, за словами експертів США, відіграє центральну роль у розробці та створенні безпілотників в країні.

Досі Іран постачав росії переважно так звані безпілотники-смертники, відомі як Shahed-136, які містять невелику кількість вибухівки, що детонує, коли безпілотні апарати врізаються в ціль, кажуть американські та українські посадовці. росія використовувала безпілотники для нанесення ударів по українській енергосистемі, намагаючись порушити електропостачання країни в холодну зиму й підірвати бойовий дух. За даними Військово-Повітряних сил, Україна збила понад 540 безпілотників відтоді, як вони почали з'являтися в небі країни восени минулого року.

Зараз, за словами чиновників, Іран працює з росією над розробкою моделі Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, що дозволить йому літати швидше й далі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку колишнього американського генерала Марка Гертлінга, у путіна закінчується зброя в українському конфлікті. Експерт зазначив, що в умовах скорочення поставок зброї та боєприпасів російський президент прагне налагодити відносини з такими країнами, як Іран та Китай.

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