Редакція «Правового контролю» за участю народних депутатів, журналістів, громадських діячів, антикорупційних активістів оприлюднила доповідь «Корупція у територіальних центрах комплектування». В ній на основі відкритих джерел висвітлено факти корупції та зловживань на війні. Її мета — привернути увагу суспільства до факту системної корупції в ТЦК під час військового стану, оскільки вона не тільки не була подолана, а набула катастрофічного характеру на війні.

У доповіді наведені епізоди реальних фактів хабарництва та зловживань у воєнний час. Зокрема, детально аналізується справа скандального одеського військкома Євгена Борисова, начальника збірного пункту Кіровоградського ТЦК, капітана Євгена Штанько, начальника військкомату Яворівського району Львівської області та місцевого в.о. голови військово-лікарської комісії, скандал навколо львівського обласного військкома Олександра Тищенка, який також є депутатом Львівської обласної ради від партії «Слуга народу» та інші.

«Аналіз судового реєстру свідчить, що корупція серед військкомів носить системний характер. На всій території України викриваються випадки, коли військкоми не лише за гроші не закликають тих чи інших людей, але навпаки підробляють документи про непридатність до несення військової служби, сприяють перетину кордону», — йдеться у доповіді.

У публікації також наводиться інформація з власних джерел «Правового Контролю» та оповідань самих військовослужбовців ЗСУ, згідно з якою майже кожен військком став «мільйонером».

«Як стверджує один із військових, «у моєму місті військком уже випустив таку кількість людей з Одеси та Харкова за довідками». Робляться довідки за 12 тисяч доларів, у них пишеться, що ти на три місяці непридатний до служби, і ти фактично з нею їдеш. «Зараз бог у районі — військком… У них збагачення. Вони зараз нормально запрацюють за війну та затяться. Якщо почнеться щось гірше за весну минулого року, як у Києві, їх уже не буде в Україні. У кожного мера та військкома, я думаю, паспорт іноземця вже лежить», — цитують у доповіді військових.

На основі викладених у доповіді фактів автори змушені констатувати, що корупція в ТЦК — це корупція № 1 в Україні, і цей факт знищує довіру народу до новостворених та реформованих органів, а також є тотальною загрозою.

«Корупція — це руйнівна сила, яка нищить нашу державу, що підриває бойовий дух і, на жаль, демонструє, що українська еліта не готова прийняти європейські стандарти державного менеджменту, а продовжує сповідувати ідеологію колоніального збагачення на радянський зразок», — підсумували у матеріалі.

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