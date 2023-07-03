«Не автоматична відправка до війська»: керівник військкомату пояснив практику «облав» на вулиці

В Україні триває мобілізація, перелік категорій військовозобов'язаних, яких можуть призвати у військо наразі розширили.

Разом з тим у мережі та ЗМІ періодично з'являються новини про те, що чоловіків примусово везуть до військкоматів просто з вулиці.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів, що наразі військкомати не можуть відмовлять від практики так званих «облав» — коли чоловікам вручають повістки на вулиці і везуть їх військкоматів, пише Leopolis.news.

За його словами, добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких — контрактники) від планового завдання, яке мають виконати ТЦК.

«Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії», — зазначив Тіщенко.

Він також розповів, що буває військовозобов’язаному вручають людині повістку на вулиці, він приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність — це точно повне право на відстрочку.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування також пояснив ситуацію з мобілізацією працівників підприємств.

«Побутують думки, що вони (підприємства — ред.) зупиняться, якщо мобілізують штатних працівників. Потрібно зрозуміти, якщо в наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства, прийдуть господарями буряти та кадирівці. Чи буде цим працівникам тоді важлива доля їх підприємств? Наш пріоритет — це забезпечення обороноздатності держави та народу України», — резюмував він.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно в Україні пораненим бійцям спростили оформлення відпустки та звільнення з лав ЗСУ. Тепер не потрібно повертатись до військових частин для оформлення відпустки чи звільнення з лав ЗСУ. Всі необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби можна отримати у військкоматі.

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