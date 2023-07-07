Зразковий тато: принца Гаррі з 2-річною дочкою помітили на святкуванні Дня незалежності США

Молодший син короля Чарльза III, 38-річний принц Гаррі, статки якого обчислюються 60 млн доларів, та його 41-річна дружина Меган Маркл показали себе люблячими батьками під час параду 4 липня у місті Монтесіто (штат Каліфорнія, США).

Про це пише видання Holliwood Life.

Щасливі мама й тато насолоджувалися святом Дня незалежності Америки зі своїми двома дітьми, 2-річною принцесою Лілібет і 4-річним принцом Арчі. Під час параду принц Гаррі був у повсякденному, але ошатному костюмі з зеленою сорочкою на ґудзиках та синіх джинсових штанах.

До вбрання він додав відповідний зелений капелюх та сонцезахисні окуляри.

Більш ніяких подробиць про відвідування родиною Параду до Дня незалежності США ЗМІ не дізналися, але сам по собі факт присутності особи королівської крові на «шабаші колишніх колоністів» став гарною сенсацією у місцевих виданнях.

Як відомо, Лілібет у червні виповнилося 2 роки.

Букінгемський палац не привітав онуку короля Чарльза III зі святом, власне, як і її брата, 4-річного Арчі.

Разом з тим відомо, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон запропонувала підтримку його молодшому брату. Кейт ненав'язливо дала принцу Гаррі зрозуміти, що якщо він вирішить, що йому потрібно відпочити від стресів в Америці, вона рада бути підставити йому плече.

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