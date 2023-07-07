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Пустинні пляжі та бази відпочинку: як виглядає зараз легендарний азовський курорт Кирилівка

12:05 7 липня 2023
Кирилівка

Популярний український курорт Кирилівка вже другий рік перебуває в окупації.

На жаль, все, що там відбувається, нагадує ситуацію у безлюдному населеному пункті, який став безлюдним після приходу рф.

Ситуацію у Кирилівці показали на відео у мережі.

Як видно, на вулицях селища практично немає людей, там закрито заклади, бази відпочинку та магазини.

Порожніми виглядають і пляжі Кирилівки.

А ще два роки тому там ніде було яблуку впасти, а люди приходили до моря на світанку, щоб встигнути зайняти місце. До захоплення Кирилівки росіянами це місце було одним із найулюбленіших для сімейного відпочинку в українців.

Щороку сюди приїжджали тисячі відпочивальників, а на вулицях та пляжах завжди було тісно. 


Нагадаємо, що росія окупувала курорт наприкінці березня 2022 року.
Тому як місцеві жителі, так і всі українці дуже сподіваються, що скоро Кирилівку буде звільнено, і там всі бажаючі зможуть відсвяткувати нашу перемогу.

Разом з тим недалеко від Кирилівки, на Запорізькій атомній електростанції, є реальна загроза виникнення аварії. В «Енергоатомі» повідомили, що окупанти збираються перевести енергоблок № 4 на станції у стан «гарячого зупину». А це при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, зробить недостатнім водопостачання для охолодження реакторів.

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