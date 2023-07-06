«На ЗАЕС є реальна загроза настання аварійної ситуації»: в «Енергоатомі» дізналися про плани росіян

На Запорізькій атомній електростанції, де можливі провокації росіян, є реальна загроза виникнення аварії. Рашисти збираються перевести енергоблок № 4 на станції у стан «гарячого зупину». Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

«Псевдокерівник станції юрій чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже — при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо. При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок № 5 у „холодний зупин“. А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані „гарячого зупину“ — на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації», — йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

«І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!» — повідомили в «Енергоатомі».

Пізніше в компанії видалили це повідомлення.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Times, що загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції «зменшується». Він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС зменшується.

Як заявив доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко в інтерв'ю «РБК Україна», наслідки катастрофи будуть в десять разів меншими, ніж під час трагедії на Чорнобильській станції.

«В даному випадку наслідки за найгірших ситуацій будуть в десятки разів менші, ніж під час Чорнобильської аварії. Відселення — я не вірю, що воно буде потрібно, бо це буде дуже розтягнуто в часі», — додав вчений.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно Буданов заявив, що росіяни завершили підготовку до можливого теракту на ЗАЕС. За його інформацією, біля чотирьох із шести енергоблоків вони розмістили техніку з вибухівкою.

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