Співачка Алла Пугачова, яку деякі колеги-путіністи, попри все, не перестали поважати, починає «грандіозний» переїзд з Ізраїлю до Прибалтики.

У середині липня Примадонна приїде до Юрмали й пробуде там понад місяцья.

Разом зі співачкою до країни приїдуть її діти та чоловік Максим Галкін, повідомляють пропагандистські видання рф.

Колишні робітники, які працювали у будинку Примадонни, розповіли, що вона житиме в орендованому помешканні. При цьому Пугачовій та її сім'ї роблять знижку на вартість оренди.

Артистка відвідає фестиваль Лайми Вайкуле «Рандеву», який проходитиме з 26 по 30 липня.

У фестивалі цього року беруть участь переважно ті, хто протестує проти розпочатої кремлівським диктатором війни проти України — Вєрка Сердючка, Марія Максакова, Віра Брежнєва, Андрій Макаревич, а також європейські артисти.

Водночас чоловік співачки Максим Галкін поєднає відпустку з роботою. У серпні шоумен має дев'ять концертів у Литві та Латвії.

Як відомо, зоряна родина часто відвідує Юрмалу влітку. 74-річна Пугачова погано переносить ізраїльську спеку через проблеми з серцем, тому приїжджає до прохолодної Прибалтики.

Нагадаємо, раніше у росЗМІ з'явилась інформація, що 74-річна Алла Пугачова нібито збирає документи для отримання ізраїльського громадянства, щоб з новим паспортом перебратися на постійне місце проживання за океан.

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