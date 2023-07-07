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Звільнено ряд територій: Сирський показав вправну роботу бійців ЗСУ з NLAW і Javelin (відео)

14:33 7 липня 2023
Боєць з NLAW

Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, відвойовуючи в окупантів раніше захоплені території. У цьому їм допомагають протитанкові комплекси NLAW (Великобританія) і Javelin (США).

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у Telegram.

«Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території», — розповів він.

Також генерал показав відео роботи 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут, де військові використали західні протитанкові комплекси NLAW та Javelin.

«Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт», — додав Сирський.

Нагадаємо, українські військові вже близько місяця ведуть контрнаступ відразу на трьох напрямках — Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському. За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на більш ніж кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу. При цьому, наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також територій, окупованих з 2014 року.

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