Просування на понад кілометр: в ЗСУ уточнили ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські військові просунулись на Бахмутському напрямку за останню добу більш як на кілометр.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.

«Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку — ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра», — сказав він.

При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях ствольною та реактивною артилерією, здійснили три авіанальоти.

Загалом відбулось 7 боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника, ще 116 поранено та п'ятьох взяли у полон.

Нагадаємо, українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках.

Наприкінці червня ЗСУ відвоювали в окупантів Рівнопіль на Донеччині.

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