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ЗСУ продовжують наступ на Бахмут, закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямах, — Генштаб

8:44 6 липня 2023
Танк ЗСУ

Рашисти, які цієї ночі завдали ракетного удару «Калібрами» по Україні, протягом минулої доби запускали п’ять БпЛА типу «Shahed», два з яких було знищено нашою ППО. Також окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій українських військових та населенихпунктів.

Як зазначають у Генштабі, ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень:

  • На Лиманському напрямку противник в ході ведення наступальних дій намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Станом на ранок 6 липня втрати особового складу ворога перевищили 232 тисячі військових. За добу підрозділи Сил оборони знищили понад два десятки артсистем супротивника.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначав, що контрнаступ України «неухильно просувається вперед, усвідомлено прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля».

Фото Генштабу ЗСУ

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