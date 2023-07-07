Окупанти читають новини: в Міноборони звернулись до Telegram-каналів із важливим закликом

Заступницю міністра оборони Ганна Маляр звернулась до адміністраторів українських Telegram-каналів із закликом не викладати новини з передової день в день, адже їх читають окупанти, після цього б'ють по позиціях наших бійців.

Про це вона написала у соціальній мережі.

«Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день — наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога», — написала Маляр.

Заступниця Резнікова зазначила, що про події на фронті слід повідомляти лише після оприлюднення інформації офіційними спікерами — Генштабу, Міноборони та Об'єднаних стратегічних угруповань військ.

Також посадовиця зауважила, що військові узгоджують інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.

Як відомо, дотримання інформаційної тиші дуже важливо для роботи українських військових та проведення операції. Водночас розголошення про пересування наших військ чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає захисникам затриматись на позиціях.

Нагадаємо, що на початку липня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу — Сватівський. Метою окупантів там є прорив до Лимана.

Фото Генштабу ЗСУ

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