Окупанти відкрили ще один напрямок для наступу: як змінилась ситуація на фронті

Українські військові, які нещодавно звільнили Рівнопіль, продовжують вести наступальні дії — за минулий тиждень звільнено 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні. У той же час окупанти відкрили ще один напрямок для наступу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Минулого тижня по декількох напрямках, в основному це Бахмутський, ми мали тактичний успіх. Зокрема, по населених пунктах мали просування. Основні бої тривали по Берхівці і Кліщіївці. Власне і зараз там тривають бої», — розповіла вона про ситуацію на сході країни.

Стосовно флангів навкола Бахмута, то на північному тривали важкі бої, а на південному були тактичні успіхи й певні просування.

«Але треба сказати, що ворог чинить дуже сильний опір. І те, з чим стикаються наші ЗСУ, — це дуже жорсткий двобій. І те, що ворог не просувається, а ми просуваємось, говорить лише про професійність, мужність і силу наших військових», — сказала вона та додала, що ворог підтягує резерви: «Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то ворог підвів туди 2 полки десантно-штурмових, посилюючи власні спроможності. Тобто протистояння дуже серйозне».

За її словами, днями ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу — Сватівський: «Там де, знаходяться Серебрянські ліси, були найзапекліші бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лимана, фактично охоплені боями Невське, Діброва і Білогорівка. Але ворогу не вдається реалізувати свої плани».

В районах Мар'їнки та Авдіївки рашисти намагаються взяти під контроль ці населені пункти, але впродовж кількох місяців не можуть цього зробити.

За словами Маляр, на сході ворог за тиждень вдвічі збільшив обстріли. Як що позаминулого тижня фіксувалося 6457 обстрілів, то минулого — вже 11753 обстріли.

На півдні Сили оборони України продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

«Фактично там ми можемо говорити про звільнення близько 28 кв. км минулого тижня. Там запеклі бої і цією фразою можна охарактеризувати всю ситуацію на сході і півдні минулого тижня», — констатувала вона.

Заступниця міністра наголосила, що на півдні ЗСУ стикаються із суцільним замінуванням, у тому числі й дистанційним. На цю ділянку фронту ворог також підтягує серйозні резерви. Втім, на півдні підрозділи Сил оборони України загалом звільнили 158,4 кв. км.

Раніше Ганна Маляр, пояснюючи ситуацію у Бахмуті, зазначала, що місто та передмістя мають розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які свого часу готувалися українцями для оборони. Проте зараз ці позиції зайняли росіяни. Тому, щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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